新北市林口區繼西林、仁愛2座籃球場改善後，今（30）日再度啟用另一處修繕完成的扶輪公園籃球場，除了優化場地外，更與T1聯盟年度總冠軍球隊，新北市冠名的中信特攻籃球隊合作，以該隊配色、專屬主視覺為球場彩繪除了具有特色外也個外吸睛。

林口區長廖武輝表示，位於林口新市鎮第三期市地重劃區內的扶輪公園籃球場，由於區域內的相關設施已陸續完成，因此該球場一直受到當地民眾喜愛，為相當熱門的體育設施區域，但也因為長年使用率高，造成場地多有破損，為了考量民眾使用安全，因此規畫改善工程，對場地進行優化。

此次的改善工程除了將老舊面層刨除重鋪、增加LED投射燈以加強夜間照明、設置場地告示牌、更換立柱式球架，也增設一處施工維護通道，以完備扶輪公園整體機能。

另外，該球場也循新北市體育處新莊體育場模式，與新北市冠名的T1聯盟職籃球隊中信特攻合作，獲得無償授權使用球隊專屬配色及主視覺為場地進行彩繪，跳脫傳統色彩配置，讓整體更具特色也更活潑，吸引更多年輕人到戶外運動。

立委洪孟楷也在本次修繕工程當中，媒合中央、協助爭取前瞻經費挹注工程款。他說，林口位於大台北及桃園生活圈的居中位置，近10年因重劃區的完善開發，加上商場、影城進駐，讓區內有大量年輕族群，亦運動休閒需求持續成長，這次與甫奪下T1聯盟總冠軍的中信特工合作，讓扶輪公園籃球場成為實至名歸的冠軍籃球場。

區長廖武輝補充，林口除位居北桃居中位置，宜居的居住環境加上完善的市政建設，吸引許多年輕家庭入住，且現在社會上倡議運動健身的風氣盛行，近年來運動設施也不斷提升，未來市府也將繼續為民眾打造更適宜的運動環境，讓林口成為宜居、樂活的城市。