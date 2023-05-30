警政署為肅清各式非法槍械，防制不法分子擁槍危害治安，通令全國各警察機關從5月15日至5月24日止，執行「全國同步肅槍暨掃黑行動專案」，聚焦查緝改造槍械工廠，並蒐報打擊幫派組織，斬斷不法金源。警政署長黃明昭30日下午至刑事局檢視查緝成果，強調警方打擊幫派與槍械犯罪，絕不間斷，也不手軟。

警政署長黃明昭30日至刑事局檢視查緝成果。（林郁平攝）

刑事局查獲竹聯幫明仁會涉嫌走私毒品，查獲字畫等贓證物。(林郁平攝)

刑事局查獲天道盟同心會，查扣各式名錶、黃金等贓證物。(林郁平攝)

黃明昭表示，這次專案共查獲槍砲案件49案、各式非法槍械76枝及改造槍械場所4處，治平專案部分共破獲36件、到案235人，查扣不法金流1835萬6000元，查緝成果卓著。

其中，屏東縣警察局查獲徐姓男子，在高雄市路竹區將鐵皮出租套房當作改造長短槍械、子彈地下槍砲工廠，日前展開攻堅逮捕行動，將準備駕車離開的徐嫌攔截到案，搜索起獲大量改造槍枝成品、改造子彈成品及槍枝零組件和改造槍枝設備，現場查扣改造霰彈槍2把、改造衝鋒槍2把、改造手槍11把、改造子彈119顆、大量槍枝零組件、改槍工具及毒品等證物。

新北市警察局查獲蔡姓嫌犯，查扣非制式槍1枝、模擬槍1枝、子彈3顆、空包彈37顆及砂輪機、鑽床、研磨機、銼刀等改造工具一批。刑事局中打也查獲非制式槍2枝、模擬槍1枝、子彈10顆及砂輪機、電鑽、鑽頭、切割器及銼刀等改造工具一批。

另刑事局偵查第四大隊查獲竹聯幫明仁會桃園組蔣姓組長，涉嫌招募成員等10人成立販毒集團，查扣安非他命毒品包裹1包、明仁會匾額、字畫、胸章等贓證物，蔣姓主嫌、2名取貨車手遭法院裁定羈押禁見。

刑事局偵查第二大隊查獲天道盟同心會綽號「芋粿」的吳姓創始會長，涉嫌介入北市、基隆地區土地開發及開設賭場，蒐證發現吳嫌自2016年起涉嫌恐嚇取財、都市更新案強插乾股、暴力討債等犯行，將吳嫌等6人拘提到案，查扣到AP、勞力士等6隻名錶、黃金、支票、手機及贓款418萬6000元等贓證物，吳嫌複訊後100萬元交保。

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