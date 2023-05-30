國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨表態，若當選總統，核能將是選項之一，讓台灣不缺電。行政院長陳建仁今要求侯應說明如何處理核廢料、民進黨發言人林楚茵則批侯是國政草包、對此，侯家軍、新北市議員呂家愷認為，民進黨不願正視缺電、核廢料的議題，應換人當家，而不是還停留在用愛發電的天方夜譚之中。

呂家愷表示，總統蔡英文對於2025非核家園的政見被民進黨總統參選人賴清德打臉是否該提出回應？核能議題是中央要正面面對的問題，一個說住過新北，一個說生在新北，結果執政8年下來，缺電跳電無力處理，連個解方都拿不出來，根本就是不想管。

侯友宜身為新北市長，針對核廢料的議題當然要為新北市民好好把關，8年過去了，民進黨喊出2025非核家園後卻無力解決能源缺口，在2025非核家園政見跳票的狀況下，建議民進黨先思考如何對支持者們交代，喊出要讓「核能機組維持緊急使用效能」的賴清德，直接打臉蔡英文及所有過去喊出2025非核家園的綠營人士。

呂家愷認為，誰當家執政，誰就該面對核廢料的議題，如果非核家園政見跳票，又不願正視缺電、核廢料的議題，就應該換人當家，讓侯友宜的務實能源政策來處理，而不是還停留在用愛發電的天方夜譚之中。