國民黨團今(30)上午召開記者會，嘆民進黨死抱的「非核家園」神主牌，在民進黨總統參選人賴清德一句「緊急時刻重啟核電」，重重打臉蔡英文總統。他們要求賴清德說清楚，也要問「大小姐同意嗎？願意背書嗎？」，他們一一細數民進黨能源政策失靈，並痛批蔡英文總統只會說空話。

副書記長吳怡玎說，民進黨能源政策錯誤且躁進，口號是減煤、增氣、展綠、非核。但事實上只有廢核做好。在減煤部分，2022年全年使用煤碳量比蔡英文上任前還要高。2019年煤碳量大幅下降的原因，是核能佔比從9％提高到12％；之後煤炭使用量又再度攀升，因為核能發電減少。

而在增氣方面，核二除役之後所取代的大潭8號機，經濟部長王美花多次保證，核二除役後大潭8號機可以立即銜接，台灣不會有缺電問題。但王美花2022年7月說，大潭8號機9月會上線；2023年1月說會上線，到3月依然沒消息；4月時說會開始測試倂網，現在已經是5月底了，內部消息還傳出，大潭8號機內部還在漏水。

國民黨團今(30)上午召開記者會，嘆民進黨死抱的「非核家園」神主牌，在民進黨總統參選人賴清德一句「緊急時刻重啟核電」，重重打臉蔡英文總統。（國民黨團提供）

至於展綠的部分，本來民進黨說在2025年綠能佔比要達到20％，王美花承認跳票，只能達到15％，但是到2023年3月底的綠能佔比數字，僅9.11％，距離15％還有一段很長的距離。民進黨報喜不報憂，稱台灣綠能供電已經超越核能，但實際是因為核能發電佔比降下來，而如今綠能發電還比不上2019年的核能發電，而且還差一大截。

吳怡玎批，民進黨面對供電缺口只能火力全開，用國人的肺來發電。綠能無法達標，還造成台灣生態浩劫，更別說為了光電利益，黑金共生、88槍擊事件。

首席副書記長林思銘表示，根據2022年全年統計，再生能源只占台灣整體發電結構的8.27％，根本無法彌補核一、核二除役後260億度的電力缺口。

林思銘質疑，民進黨昨天在立院以優勢通過，將主管核能安全的二級機關「行政院原子能委員會」降級為三級機關，只能勉強和台電平起平坐，降級後如何發揮監管功能？他痛批，民進黨做一套、說一套，無視電力短缺、電價節節漲的問題，以及2025已無法達成非核家園的事實狀況。

林思銘批，賴清德喊要維持使用核能，行政院卻降級原能會，只負責核安，棄核能未來的重啟發展於不顧，完全不懂施政邏輯何在，國人好奇賴清德的「擁核說」，雖行政院長陳建仁及王美花重申政策沒變，為賴清德自圓其說，但大小姐蔡英文怎麼看？請蔡英文講清楚說明白，不要把問題甩鍋給未來的執政者。

林思銘強調，台灣該思考的是如何降低佔比高達80％高度污染的燃煤、燃氣發電，並兼顧經濟與戰備用電需求，核能絕對是不該被排除的選項，而且核能電廠不是今天上午電不夠，下午就能重啟發電，請賴清德應好好對外說明核能政策，不要再搞「口水治國」。

藍委賴士葆表示，賴清德丟出「擁核炸彈」，就是要「重啟核電」，這無疑打臉蔡英文總統以降的民進黨大官們的「非核家園」。賴清德為何提出「重啟核電」，在緊急情況之下的論述呢？因為賴清德非常清楚，台灣積極發展晶片，急需要充裕且穩電的供電，不能只有「台積」而不要「電」。

賴士葆嘆，賴清德是台獨金孫，自己也曾說過在任何場合、時間、職位，台獨立場不變。現在為了選舉不講台獨，換個包裝叫「和平保台」；以前反核到底，現在擁核，民進黨兩大神主牌現在是要推翻掉嗎？賴清德口中的政策，像極了共產黨的月亮，初一、十五不一樣。

賴士葆呼籲賴清德，到底是廢核？還是擁核，請拿出修正《選罷法》「排黑條款」般的霸道，要求台電向已經降為三級機關的原能會，提出延役許可和運轉執照，否則都是假話，唬弄百姓，騙選票而已。

賴士葆認為，賴清德是標準的政治變色龍，一切以選票為中心的投機份子，毫無中心思想的政治人物。

藍委李德維表示，賴清德副總統拋出「緊急時啟動核電」的說法，就是讓民進黨2025非核家園，變成一個笑話！明年520之後，大小姐就甩鍋給當選的下一任總統，是甩鍋給國民黨、甩鍋給侯友宜、甩鍋給全民、所有國內企業自己解決嗎？

賴清德跳出來打臉2025非核家園，行政院還派個發言人打腫臉充胖子說，「非核家園是台灣共識」，實在令人悲哀！李德維再次重申，蔡英文總統不要只會說空話，包括行政院長陳建仁、台電，應該開始研議核能延役做準備，不要左支右絀、父子騎驢。