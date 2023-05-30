台中市青年高中足球隊以高二生做為主力軍前往台北參加「2023 全國室內5人制足球錦標賽」。（青年高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市青年高中足球隊日前參加「2023 全國室內5人制足球錦標賽」，賽中認真討論戰術、互相鼓勵。（青年高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市青年高中近年發展足球校隊有成，日前以高二生做為主力軍前往台北參加「2023 全國室內5人制足球錦標賽」，最終勇奪高中男子組全國冠軍；教練賴明輝表示，這次比賽高二的孩子挑戰多數以高三生為主力軍的隊伍，相當不容易，很高興他們的努力終有回報，未來也會繼續努力。

賴明輝說，目前足球隊主力軍都是高二生，足球隊參加今年全國中等學校5人制足球聯賽，南區預賽時就遇上強敵而止步。平常孩子因為年輕，情緒起伏較大、不穩定，相較其他隊伍對目標也沒有強烈渴望，但輸了之後孩子很想要贏回來，好不容易有比賽，每個孩子都把握機會、自律練習，「即使面對困難、扛著壓力，都能抬頭挺胸向前邁進，是小男孩成長男孩的一段經歷」。

隊長賴柏竣表示，賽前隊內都會討論戰術配合，這次比賽時都有發揮出來，能拿冠軍很不容易，以前打小組賽發揮還好，慢慢打出信心，才有愈來愈好的表現，打比賽有好有壞，壞的時候就互相幫助、鼓勵；何宗儒則說；他加入足球隊約5年，起初練習時失誤很多，慢慢練習就愈來愈好，也會自發於賽前喊話鼓勵，這是他們高二首次獲得冠軍，非常開心。

青年高中自2019年成立足球隊，當時鄰近學校有發展11人制的足球隊，但發展5人制足球隊的。學務主任黃雅芬說，當時鄰近的爽文國中有發展5人制足球隊，曾拿過全國冠軍，於是校方想到可以和國中合作，讓隊員可以到青年高中繼續培訓，就將整批足球隊引導到青年就讀，幸運在隔年就獲得全國中等學校5人制足球聯賽冠軍，不過當年主力軍已畢業，現在已是新的一批，很爭氣，持續向學長看齊。