▲基隆市長謝國樑（右）表示，目前駕駛禮讓行人的文化已經建立，裁罰違規數量與高峰期相比，已下降至10％，下階段也會加強對行人本身不要違規的宣導，彼此互相尊重，讓交通更安全。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（右）表示，有聽聞義交同仁值執勤時遭受不禮貌的行人辱罵等，這部分有協助讓義交配備密錄器，務必要保障義交的安全。（徐佑昇攝）

▲基隆市持續推行行人友善政策，圖為義交協助指引讓行人通行。（徐佑昇攝）

▲基隆市持續推行行人友善政策，義交於重要路口也會舉牌宣導行人友善文化。（徐佑昇攝）

基隆市政府推行人友善政策成效良好，汽機車駕駛經過行人穿越道都逐漸主動禮讓，並降低同期行人交通事故率2至3成。市長謝國樑爲感謝義交的辛勞，30日拜訪基隆市義交大隊並送上甜點慰問。謝表示，義交同仁很辛苦，但在執勤的過程中，有些行人卻對義交辱罵或有不禮貌的舉動，現在也都讓義交配有密錄器，保障他們的安全。未來也會持續對行人宣導，汽機車要禮讓行人，但行人也要配合引導，不要滑手機，快速通過，彼此互相尊重。

謝國樑表示，很感謝基層員警和義交同仁們的辛勞，市府推動行人友善的成效很不錯，市民現在都開始很習慣經過路口要停讓行人，目前的取締數量與以往高峰期相比，已經大幅下降至10％，顯見效果有出來，所以今天特別帶甜點來慰問一下辛苦的義交同仁們，感謝他們對於基隆市交通安全的付出。但也有聽說有行人辱罵義交貨有不禮貌的行為，這部分也有協助採購配備密錄器，保障義交同仁的安全。

謝國樑強調，雖然現在騎機車駕駛已經開始養成禮讓行人的習慣，但行人本身也應該要互相尊重停讓的駕駛們，尤其是過馬路時，應該要專心過馬路，不應該邊走邊滑手機，這也有可能會導致行人本身的危險。既然目前的政策已經確保了駕駛會禮讓，提供了行人的安全用路環境，下一個階段的策略，就應該也要求行人本身要遵守交通規則，不應該違規，也要盡應盡的義務，預計大概第三季會研擬實施。

謝國樑補充，像日本有小朋友過馬路會舉手示意，他本人是很希望也能推廣這個文化，因為有一些學校附近的行穿道是沒有紅綠燈的，小學低年級的小朋友過馬路會很危險，若有舉手示意，駕駛也比較能注意。他會請市府單位評估政策，也要同步從教育層面來宣導，才能更落實行人安全的目標。