目前美元指數微跌0.02%，報104.28，距離上周五觸及的兩個月高點104.42不遠。

美元指數月線估將上漲2.5%。

美國少數極右派共和黨議員周一揚言將杯葛提高31.4兆美元債務上限的協議，這意味著在下周政府資金耗盡之前，這項兩黨協議在國會闖關的前途坎坷。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，這就好像美國的兩個政黨正在玩一場「懦夫賽局」（game of chicken），賭對方會先屈服。不過，提高債限和減少2024財年預算支出算是相互妥協。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong表示，在美國國會通過該協議完成立法之前，美國政府倒債的不確定性可能持續存在。債限問題可能使美元出現波動，但對聯準會可能再度升息的預期，短期內可能留住美元買盤。

根據芝商所FedWatch工具，市場目前押注6月升息25個基點的可能性為60%，較一周前的26%大幅升高。

華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wog表示，除了美國國會表決債限法案之外，本周市場還將關注就業數據，包括周五公布的非農就業報告。

繼周一貶至140.91兌一美元的6個月低點後，目前日圓小漲0.11%，報140.31兌一美元，此前日本央行等部會高層宣布召開緊急會議。

日本財務省宣布，財務省、日銀（央行）和金融廳高層將於東京 時間17時30分召開會議討論國際金融市場。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong表示，美國可望避免債務違約的樂觀情緒給日圓帶來壓力。如果美元兌日圓進一步大漲，可能促使日本當局採取行動。如果日本官員的用詞加重，那麼日圓可能會在未來幾周內突然走強。在那之前，美國公債殖利率上揚以及日本央行將收緊政策的預期不高，可能帶動美元兌日圓匯率走升。

在中國央行將人民幣中間價定於去年12月以來新低後，在岸人民幣跌至7.0971兌一美元。離岸人民幣則貶破7.1元兌一美元大關。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）贏得連任，土耳其里拉持續走跌，貶至20.16兌一美元歷史新低。