民進黨總統參選人、副總統賴清德日前主張，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，引發外界熱議。媒體人黃揚明指出，停機的核電廠重啟至少要1至3個禮拜緩衝，若緊急狀況是3天內要發電，根本緩不濟急；而政府力推的太陽能光電，黃也吐槽，太陽下山之後發電量降到零，「不就是賴清德說的緊急狀況嗎？」

賴清德28日出席台大「2024校園總統馬拉松」回應學生提問時稱，因兩岸情勢會牽動到台灣的煤炭與天然氣來源，目前相關單位正在規劃，要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。

黃揚明今( 30 日)在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴清德所說的「緊急使用」本身就有荒謬性，依核四前廠長王柏輝先前的說法，核四要啟用至少要幾個月，而核三廠除役後若沒有停機，可以隨時啟用，最快也要3到1個禮拜的時間，都需要一段緩衝時間做準備，如果所謂的「緊急」是要三天內就要使用，賴的說法根本緩不濟急。

黃揚明續指，台灣現在天然氣能源佔比是6成，核二廠二號機退下來後，核能占比僅約7%，若賴清德是指台灣被圍困、天然氣無法進口的緊急狀況，核電廠再怎麼運作都補不上天然氣的缺口。

黃揚明直言，過去民進黨在說2025非核家園時，從未想過緊急狀況要啟用核電，而現在要選總統才把核電拿出來說，就是因為「對再生能源沒信心」。

黃揚明也吐槽，立院近期三讀通過的《再生能源發展條例》中說新建築應設太陽能光電設備，「太陽下山不就變成緊急狀況了嗎？」他強調，再生能源最大的問題就是不穩定，風力需要東北季風、太陽能主要靠南部、晚上光電的發電量會降到零，都無法穩定的供應能源，所以燃煤、燃氣、燃油還是台灣的能源主力，這也導致台灣的減碳期程不符合全世界潮流。

黃揚明說，當賴清德以務實的非核工作者的角度思考後，還是說出核能是選項，就代表民進黨的神主牌終究只能掛著，根本無法真正使用。