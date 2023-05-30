獲獎後與指導老師合照。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

森林環境試驗。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗農工學生今年參加全國高職專題製作競賽決賽，森林科學生鍾仁豪、魏培宏、涂晏禎以「森活癒快」森林療癒及虛擬實境科技應用客製化實踐初探，獲農業群專題組銀牌；化工科黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑也以「油甘果酚C」比較油甘果抗氧化力及總酚含量獲化工群專題組第4名佳績，校方30日表揚學生，肯定他們利用課餘時間訓練，並在比賽中一路過關斬將獲得殊榮。

每年全國高職專題製作競賽決賽好手如雲競爭激烈，各路好漢齊聚一堂，總共15個職業類科，參加決賽作品均為各群科經評審評比獲選為特優作品，才可入圍全國決賽，苗農師生不畏艱難，利用晚上及假日課餘時間積極訓練，一路過關斬將獲此殊榮!，獲獎同學也將可獲得四技二專技優甄審資格，並得15到20％加分及獎金、獎座及獎狀鼓勵。

校方指出，有鑑於近代高科技蓬勃發展，醫療科技的進步延續現代人壽命與健康，但傳統「森林療癒」，在世界各國利用森林來幫助病患緩解身心負面情況或提高自癒力卻備受重視，森林療癒師和療癒基地正方興未艾，歐盟、韓國更將森林療癒加入健保及社會福利，台灣目前有阿里山等 8座正式療癒基地，但價格相當昂貴。

森林科學生鍾仁豪從小就親近大自然，相當關心森林永續發展議題、魏培宏同學則是自身家族就有親戚在經營老人長照中心，長期關注老人與病人之身心健康需求、而涂晏禎同學因為自身身體關係，家人因為工作不能經常帶他遊「山」玩水，一直以來就嚮往森林療癒議題。

因此在杜加維老師鼓勵下，師生運用所學發揮巧思，作品主題聚焦「森林療癒」結合「客製化」進行「適林適人適法適因」創新試驗，同學們運用「森活癒快」APP，使用網路爬蟲蒐集步道所改善之身心健康需詞與統計出現次數，選出對7大構面改善最多的前10條森林步道，並統整台灣 150 條步道資訊和林相。

他們的研究結果將有效幫助使用者快速找到適合自身身心需求之步道，使民眾可以便捷、精準、且平價的方法體驗森林療癒，這次最特別的部分則為跨域結合電機科課程，呼應108新課綱所強調三面九項核心素養導向教學與跨領域學習精神，透過電機科羅昌財老師指導，對於不願、無法行動或重病患者，師生共同開發出 VR 虛擬實境應用方案，利用他們的創意巧思，使這些社會弱勢族群，不用出門，戴上VR 眼鏡，也可以輕易體驗森林療癒對人體帶來的身心健康。

化工科獲作品則有濃郁鄉土情懷，同學們對於長輩們那個年代的零嘴—油甘果非常好奇，發現我們家鄉苗栗盛產油甘果，且內含豐富的營養素，例如多酚、維他命C等，經化工科羅維真老師與王淑璟科主任指導黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑同學們實驗發現，油甘果與眾人皆知總酚含量及抗氧化力極高的綠茶和咖啡毫不遜色，此項研究也深獲評審委員高度肯定。