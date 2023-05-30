美國恐怖小說家史蒂芬金今年75歲，仍活躍於出版界、電影圈及社交平台，改編自他小說的電影《魔女嘉莉》、《禁入墳場》、《刺激1995》、《牠》、《鬼店》等，可以說一部比一部經典，也曾是導演的他，對翻拍其小說的電影尤其嚴謹，因此當《鬼出櫃》導演羅伯薩維奇接獲史蒂芬金的私人郵件，告知他：「我非常喜歡《鬼出櫃》。」後，讓羅伯薩維奇感動又開心。

拍過不少科幻片和驚悚片的羅伯薩維奇，近日受訪表示《鬼出櫃》絕對是他拍過最可怕的電影，而且是會發自內心的不寒而慄。他透露電影在剪接室進行剪接時，工作人員在見到恐怖生物現身時，都嚇得放聲大叫，然後開始和鄰座的人熱烈討論。

但電影並非只有恐怖元素，羅伯薩維奇說：「我們還是有回歸史蒂芬金小說裡溫暖人性的特色，即使主題是黑暗的，電影中也有一線希望，史蒂芬金畢竟不是憤世嫉俗的作家。」也因此，當原作者史蒂芬金看完了電影，立刻寫了一封信給導演，表達他對電影的喜愛，這讓羅伯薩維奇欣喜若狂，還說他彷彿是獲得了一枚榮譽勳章。

《鬼出櫃》改編自史蒂芬金的同名短篇小說，劇情敘述一名精神異常的男子前往拜訪心理治療師，並表示他的家中潛藏著可怕的超自然物體，這個生物活在黑暗中，還殘害了他的孩子。沒想到，因為男子的出現，讓惡魔留在了治療師家裡，剛好這個家裡的兩個小女孩正在為失去母親而悲痛不已，也讓怪物將魔掌伸向了兩人，並對這個家庭一步步地蠶食鯨吞。

扮演精神異常求助心理治療師的男子，其實是許多電影裡的熟面孔大衛達斯馬齊連，他曾演出漫威的《蟻人》、《蟻人與黃蜂女》等片，因為其陰鬱的氣質，一開始就被導演相中邀請他演出，大衛達斯馬齊連卻無數次拒絕，原因是要進入這個異常男人的角色讓他感到害怕。

原來大衛達斯馬齊連中學時罹患了白斑症，他在學校因此經常遭受霸凌，甚至飽受抑鬱症困擾，必須藉藥物治療。所以要出演一位與自身經驗十分雷同的角色，對這位性格演員來說是相當大的挑戰，也就是說他必須面對昔日侵襲過他的惡魔，才能詮釋這位精神病患，「我剛開始認為我做不到，之後導演不斷遊說我，然後又想到了史蒂芬金對我的意義，最終鼓起勇氣答應演出。」