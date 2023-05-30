五角大廈（美國防部）聲稱，中方正式拒絕了美國提出兩國防長在新加坡香格里拉對話會上會面的請求。中國外交部發言人毛寧30日在例行記者會上表示，「當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件」。

美國《華爾街日報》當地時間29日報導，五角大廈在一份聲明中稱，中方正式拒絕了美國提出的兩國防長在新加坡香格里拉對話會上會面的請求。聲明還稱，「（美國）國防部堅信，為確保競爭不會演變成衝突，保持華府和北京之間開放的軍事溝通管道很重要」。

報導引述美國防部官員的話稱，中方的拒絕「被視作一種不同尋常的直率訊息」，因為在過去，這樣的會晤通常是在最後一刻才敲定的，去年奧斯汀的幾場會議甚至是在會前幾個小時才決定的。報導稱，在中方正式拒絕之前，美國花了1周時間試圖確保會談能夠舉行。