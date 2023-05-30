新竹縣政府翻新地下室，結合蔬食、輕食咖啡、青農農產品及生活零售用品打造的「好客食堂」30日開幕，縣長楊文科邀請縣府同仁和洽公民眾、鄰近住戶多多光顧，享受各式美食和設計感十足的用餐、採買環境，6月16日前集滿各美食店家的印章，就能兌換超商禮券！

楊文科致詞表示，縣府大樓地下室原本採光、通風不佳，重新翻修以工業風、格柵天花板搭配設計感十足的桌椅，妝點出現代簡約風格的餐食、購物、共享辦公室空間，並設置友善無障礙廁所等設備，以全新樣貌重生。

新竹縣政府翻新地下室不定時擺攤提供玲瑯滿目的美饌佳餚和用品。（羅浚濱攝）

行政處長周秋堯表示，「好客食堂」營業時間為上班日上午11時至下午5時，餐廳空間以外還設有共享辦公室，提供開會或開放租借，盡可能利用友善的公共空間。

目前進駐的店家有「明人素食」以「健康、環保、天然、不加工」為宗旨，使用北港老店黑麻油及有機蔬菜料理。

「珍味餐坊」老闆有30幾年餐飲經驗，提供麻婆豆腐、梅干扣肉、宮保雞丁、古早排骨等台灣在地好味道。「傳香咖啡」則以咖啡搭配天然手作英式司康，此外，還有朵拉蔬食、尚賀麵食、好食光料理等。

另外，不定時擺攤的還有健康長城素食、松鶴壽司和風美食、大坑韓式泡菜、闔家嚐滷味、裕杰蔬果、巧安果物坊等健康蔬果店、大熊咖啡、五角咖啡、服飾、3C週邊商品等，提供玲瑯滿目的美饌佳餚和用品，未來亦將提供早餐。