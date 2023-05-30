中信特攻奪下冠軍後，T1職籃第2季畫下了句點，不過臺南台鋼獵鷹洋將布拉（Sim Bhullar）並未立即返回家鄉，原來是日前他策畫求婚戲碼，向台灣籍女友求婚成功，準備成為台灣女婿。

曾短暫登上NBA的布拉，自2016年加盟SBL台北達欣工程後，開始了旅台生涯，號稱「印度姚明」的布拉，其226公分身高在禁區無往不利，多次繳出「雙廿」的驚人表現，2021-22年球季，布拉跳槽PLG隊伍新竹街口攻城獅，並將登錄名改為「辛巴」，率球隊首闖隊史首次總冠軍賽，本季布拉則是與攻城獅協議離隊，前往T1聯盟臺南台鋼獵鷹效力，與德古拉（Samuel Deguara）組成平均身高來到228公分的「拉拉山連線」，並再次帶領台鋼獵鷹闖進總冠軍賽，可惜遭中信特攻4場橫掃。

在友人拍攝的影片當中，布拉準備了一大把玫瑰花要給女友驚喜，女方見狀則開懷大笑飛奔屋外，布拉隨後拿出鑽戒，單膝下跪向女友求婚，女方也沒有猶豫太久時間，立馬接受布拉的求婚告白，布拉也替女友戴上鑽戒，場面相當溫馨。

布拉未婚妻也在IG公開好消息，表示自己將成為布拉太太，許多球迷也前來給予熱烈祝福。