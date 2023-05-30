教育部今宣布，「疫後就學貸款補助方案」以6月20日為資格認定基準日，預估54.6萬人符合補助資格，占所有貸款者73萬人的75％。8月時，符合資格的貸款人，若在學就自動減免一學期本金、非在學則1年免繳本息。

教育部編列220億元推動「疫後就學貸款補助方案」，適用資格方面，若是在學貸款人，必須是111學年第2學期在學生，或是112學年第一學期新入學的高一及大一學生，他們要來自低收入、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民族群，或是在6月20日當下家中有12歲以下子女。

非在學貸款人要適用此項政策，必須是111年度平均每月所得未達4萬元，或是在6月20日當下有12歲以下的子女。如果夫妻都有申請就學貸款，家中又有12歲以下小孩，則夫妻兩人均可適用這項政策。

教育部長潘文忠表示，這項政策希望降低在學或畢業後年輕人的學貸壓力，會從7月起核算補助，符合資格者，8月起直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中貸款人）或1年的還款本息（非在學的貸款人），原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格。

不過潘文忠也說，貸款者如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶懷孕者、或非在學的貸款人為低收入戶或中低收入戶者，則需檢附相關證明文件，從6月1日上午10時起8月31日間至「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，才能適用這項政策。

如果在6月20日當下懷孕，但之後流產了，這一對夫妻仍可適用「疫後就學貸款補助方案」嗎？教育部高教司長朱俊彰表示，如果流產的原因非歸責於當事人，那仍然適用。

教育部表示，疫後就學貸款補助核算後，將由承貸銀行自7月起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合資格的補助人。貸款人若對補助資格或金額有疑慮，可於7月10日起至9月15日止於線上系統查詢或提出申覆。免提出申請的112學年第1學期新入學高一及大一生，查詢及申覆日期將另行公告。