丹妮婊姐、林輝瑝、白瑜、張兆志今（30日）出席三立新聞網《職想愛上你》首映記者會。28歲的林輝瑝，坦言對婚姻抱有憧憬，感覺對了也有可能會閃婚，她透露之前分別交過8年及3年的遠距離戀愛，最後結果都是分手收場，「最久的等了3年，當時女友在紐約，每天為了等訊息只睡4小時，沒想到最後對方有了其他男友，說了句『我們當朋友吧』就散了」，傷心過度的他，傷心到一度對女生沒感覺、不想談戀愛，甚至嚴重到性冷感。

張兆志（左起）、丹妮婊姐、林輝瑝、白瑜。（三立提供）

星座專家白瑜。（三立提供）

星座專家白瑜認為感情上遇到這種事情，絕對會自我封閉，但她還是鼓勵林輝瑝主動出擊，因為女生會覺得很有魅力。張兆志聽到林輝煌如此想結婚，也阿莎力的說：「你結婚我一定幫你主持，收800就好。」

丹妮婊姐今天首曝光黑人男友小她9歲。（三立提供）

丹妮婊姐自嘲因為被傷害太多次，可以算是渣男大學畢業，目前與黑人男友跨國戀愛3年的她，透露男友小她9歲，她很擔心體力會跟不上對方，而男友近日來台，某天突然單膝下跪，讓她以為要被求婚了，沒想到男生竟然是在練伸展髂腰肌，讓不想結婚的她默默鬆了口氣。

丹妮婊姐（左）、林輝瑝為新生代國民月老。（三立提供）

《職想愛上你》由人氣網紅兼戀愛達人的丹妮婊姐與林輝瑝一同主持，2人為新生代國民月老，帶領星座專家白瑜、兩性專家張兆志，助攻6位來自「最難脫單職業」的單身男女，透過最真實的約會，找到感情歸屬。節目於5月31日（三）起全台首播，每週三晚上8點在《職想愛上你》官方YouTube頻道準時上架，隔天晚間9點30在三立新聞網、Vidol、娛樂星聞全平台精彩重現。