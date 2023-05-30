台北市議員劉耀仁30日在市政總質詢中質疑，台北市在2022年有推出公辦整建維護計畫，但申請過程條件多，讓民眾沒法領到足額補助，台北市長蔣萬安允諾會檢討。（張鎧乙攝）

台北市為推動都市更新，2022年推出北市整建維護2.0專案，只要在整建或維護策略地區內的老舊住宅，都可以申請外牆修繕、安裝電梯補助，不過議員劉耀仁發現，政府雖宣稱補助最高達9成，但是萬華華強社區有單元想要申請補助，卻被要求一定要拆除外牆的防盜鐵窗，才可以補助到9成，另外更被要求要整個約300戶的社區都簽署同意書，政府才會進場協助，讓劉耀仁痛批「要領補助款卻被政府百般刁難。」

劉耀仁30日在市政總質詢中提到，台北都市更新動能不足，因此台北市在2022年有推出公辦整建維護計畫，只要位於這些區域的範圍，修繕政府都會給予補助，甚至補助到9成，但是華強社區有22個單元，總計有200-300戶，里長聽到這個消息趕快告訴里民，其中有一個單元完全同意，以為可以得到90％的補助，卻遇到很多問題，要修繕外牆還被要求要先把防盜鐵窗拆除，若外牆沒有修繕只能補助50％。

另外市府還要求民眾要整個社區22個單元約300戶簽完同意書才會進場輔導，讓劉耀仁痛批為何不能採單元論，一個單元完成同意書簽署就可以動工，一定整體做嗎？要蔣萬安修改相關規定，不要這麼多干預的行政作為，民眾想要領補助款被政府百般刁難，「政府要有誠意啦」，防盜鐵窗這也是既存違建，卻要求民眾拆除，老人家身體一年比一年差，要等到何年何月才坐得到電梯，哪個單元先簽完同意書就先做，把它當成示範區，搞不好骨牌效應每個單元都想做了，要有實績出來才會響應。

對此蔣萬安以及副市長李四川都表示，會再回去了解相關條文，蔣萬安也說補助本來就應該要方便民眾來申請，允諾只要有不方便的地方都會來檢討。