「全國繳費網」是由財金公司與銀行公會整合各金融機構及事業單位的代收繳費平台，可提供使用者於線上透過銀行帳戶扣款及ATM轉帳等方式繳納大大小小的繳費項目。歐付寶希望完善原有的生活繳費服務，透過串接『全國繳費網』服務，將新增超過7,000種的繳費稅項目，共分成：電信類、信用卡類、交通類、公用事業類、瓦斯類、政府機關相關費用類、貸款類、保險類、醫療類、報名訓練類、學雜費類、管理費類、捐款類、會規費類及其他類等15種類別。

歐付寶營運處副總經理詹艾臻表示，除一般生活上會用的水電瓦斯、診療或住院費、停車費、政府相關稅費以及大樓管理費等，還有像是廢棄物處理費用、配送服務費、證券費、會員權利金或外匯兌換的手續費等特殊費用，24小時都可直接透過手機完成繳費，不用再為瑣碎的生活帳單及各項費用煩惱。

歐付寶是台灣第一間取得電子支付執照並開業的電支平台，本次生活繳費功能優化上線，目的是優化用戶體驗，並且提高會員使用率，過去常見但麻煩的繳費內容，例如：健保費、國民年金保險費或是高速公路使用費的etag儲值等，都可透過APP查繳，將有效節省去銀行或超商排隊等候繳費的時間。