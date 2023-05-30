華玉科技執行長陸康瑋表示，「華玉智慧充電解決方案植基於雲端管理平台、充電樁硬體、用戶端應用程式、高製造品質與優質技術服務的無縫接軌，無論是商業或是個人用戶，都可安心在我們的協助下擁抱這波電動車浪潮。」「我們期許自己提供優質、以使用者為出發點、符合業界標準的高互通性以及高性價比的產品與服務，舉凡電動車車主在自宅、充電服務業者在商業設施、車隊調度中心的充電需求，都能在這裡得到滿足。」

至於目標市場，華玉充電樁首波鎖定美國與日本，稍後會加入針對歐洲市場設計的機種。產品提供單相交流充電樁最高規格的19.2kW充電功率，結構並能應付戶外極端氣候，外觀上卻有著平滑的曲面以及柔和的線條，與市面上其他產品有著過重的工業感相較，更能與時下電動車的流線造型相得益彰。

華玉智慧充電樁完全符合業界最通用的OCPP通訊協定，可透過Wi-Fi、藍牙或者電信網路連接同樣遵循標準的OCPP後台管理系統，即時呈現充電相關資料。而華玉的雲端管理平台則能透過內建或客製化的圖表呈現，提供業主即時的充電費用、能耗以及使用者資訊等多方面的管理面向。