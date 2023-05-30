以「拉力賽」為故事背景的《我和我的賽車老爸》，由兩屆金鐘獎最佳編劇得主溫郁芳擔綱編劇，新銳導演張書瑋執導，温昇豪、陳澤耀、陳少卉、卲雨薇領銜主演。透過菜鳥老爸與陌生兒子的親情交流，結合失意車手在人生路上的跌跌撞撞，彼此試圖重獲救贖，為人生再戰一回。

温昇豪因為角色行動不便，挑戰「跛腳」演出。（采昌國際多媒體提供）

温昇豪這回飾演主角周大隆，角色因為意外導致長短腳，還把生活過得一團糟，雖然表面上看來邋遢，卻比任何人都充滿感情，個性也相當真誠善良。某日他意外接獲社會局來電，得知自己有個10歲兒子陳少卉，原來是當時分手的女友已有身孕卻沒告知，而在女友車禍驟逝後，讓他展開菜鳥單親老爸的生活，也因為跟陳澤耀扮演的賽車手相遇，意外開啟他在中年人生的賽車夢。

為了演繹角色行動不便且邋遢的模樣，温昇豪不僅蓄鬍還跛腳演出，這也讓他直呼：「這次在肢體上，可能沒辦法那麼靈活跟協調了。」不過對於有機會接演如此特別的作品，他也開心表示：「這是我第一次拍關於賽車的電影。運動電影一直是我喜歡的類型，當然賽車更是如此。因為本身是男生，我很喜歡車，也很喜歡賽車，所以接到這部片非常開心。」

對於片中跟童星陳少卉演繹父子情，他也補充：「拿到劇本的時候，我常常會想到《再見阿郎》，我們的故事就是圍繞著父子情。當時在拍的時候，腦海浮現了很多《再見阿郎》的影子。它是一部賽車電影，我們是拉力賽，所以還是有一點向它致敬的的味道。」他也將透過新手老爸與菜鳥車手的角色，展現更上一層樓的演出，有望問鼎各大電影獎的影帝肯定。

《我和我的賽車老爸》獲得台北電影節青睞，即將在影展期間進行世界首映，選片人洪健倫盛讚：「本片在親情的刻劃上頗為動人，主角周大隆從起初的排斥，到後來承擔起身為父親責任，讓人看見親情羈絆是如何發生。飾演周大隆的温昇豪在片中表現能收能放，相當精彩動人。」