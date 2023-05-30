「華爾街日報」報導，德國連兩季經濟下滑已符合技術定義的經濟衰退，整個歐元區今年第一季經濟也很可能走軟。

若出現衰退，無疑會為近幾個月來歐元區累積的經濟樂觀前景澆一大盆冷水，也可能讓歐洲央行的政策制定者著手進一步升息前更加謹慎。

德國統計局25日表示，今年第一季的國民生產毛額（GDP）較去年第4季下滑0.3%，而原本的預估是不增不減；去年第4季德國經濟下滑0.5%。

德國統計局指出，第一季經濟下滑的主因在於家戶消費減少1.2%。今年3月德國家戶的食品採購費用比一年前多21.2%。

政治新聞網Politico.eu指出，德國佔歐元區經濟產出近30%，更是歐盟27個成員裡一半以上的最大貿易夥伴，政治上柏林在歐盟裡也是一言九鼎，不難想像德國出現衰退會讓歐元區其他成員瑟瑟發抖。

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家克萊默（Jorg Kramer）說所有重要的經濟指標都在下滑，「還看不到根本性的改善」。

早在經濟下行數據出爐前，外界就已視德國會拖累整體歐盟經濟前景。歐盟執委會之前在今年的春季經濟預測，認為德國今、明兩年的經濟成長為0.2%、1.4%，遠不如歐元區平均的1.1%及1.6%。

分析圈將德國第一季經濟下滑歸咎於系列因素，包括俄烏戰爭導致高能源價格及德國經濟當前難解的結構性弱點。然經濟疲軟只會加劇目前3黨聯合內閣間的矛盾，尤其執政聯盟內部早已為預算與氣候政策爭執不休。

德國媒體25日發布一份由佛爾沙研究中心（Forsa）所做的民調顯示，只有一半受訪德國民眾覺得目前的3黨聯合內閣能走完這屆到2025年秋天的完整任期。（譯者：陳亦偉）