中國拒絕美國提出中美防長本週末在新加坡會面，華爾街日報引述專家表示，中國同意處理經濟事務的中美官員打交道而非國防官員，是戰略選擇，這也令雙方關係難回溫。

華爾街日報今天報導，五角大樓29日表示，中國拒絕美國提出中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週末在新加坡舉行香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間會面，顯示兩國之間試探性的回溫勢頭有局限。

報導引述美國國防部官員表示，中國這次拒絕會面「異常直率」，過去此類會晤都是最後一刻才敲定，如去年奧斯汀與時任中國國防部長魏鳳和會面，也是最後一刻才敲定。但今次中國在之前一夜便拒絕了美國於5月提出兩國防長會面的邀請。

報導指出，過去數週美國為確保李尚福與奧斯汀會面做了很多事情，如奧斯汀寫了一封信給李尚福。

自中國偵察氣球事件以來，美國一直尋求改善兩國的軍事關係。目前美中在整個亞太地區都有軍事部署，而且兩國在台灣議題上的緊張關係日益加劇。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）25 日表示，美國向中國提出的電話通話、會面、對話，都遇到許多困難，無論是美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出。

中國雖然拒絕兩國防長會面或兩國軍方溝通，但在其他領域中美雙方有交流。

如此前美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在維也納與中共中央外事委辦公室主任王毅會談。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也與中國商務部長王文濤舉行會談，是拜登主政期間兩國首次在華盛頓舉行內閣級別會晤。

此前中國外交部長秦剛也在北京會見了美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），秦剛就台灣議題發出嚴厲的訊息，指責美方的言行破壞了 「美中關係來之不易的積極勢頭」。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）表示，中國決定與一些美國高級官員會晤，而不讓奧斯汀和李尚福會面，似乎是一種戰略選擇。

庫伯稱，中國認為在處理經濟事務官員打交道上，他們有最大的籌碼，所以他們優先考慮進行這方面接觸，而不是涉及國家安全的接觸。

有美國官員表示，中國拒絕會晤可能會引發東南亞盟友不安，擔心自己被夾在中美兩國之間，他們對在新加坡舉行一次較低級別官員會晤的可能性持開放態度。

美國政府曾經表示希望與中國政府「開放溝通渠道」，不過，美國不願意滿足北京的要求，解除對李尚福的制裁。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110530