中共全國政協新任委員學習研討班5月30日在北京開班，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開班式並講話。他要求把握新時代人民政協工作的方位和使命，深化專門協商機構建設，把更多的人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代人民政協工作不斷開創新局面。

王滬寧表示，做好新時代人民政協工作，必須學深悟透習近平關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想、習近平關於加強和改進人民政協工作的重要思想，牢牢把握統一戰線發展的正確方向，把握新時代人民政協工作的方位和使命，深化專門協商機構建設，把更多的人團結凝聚在中國共產黨周圍，推動新時代人民政協工作不斷開創新局面。廣大政協委員要增強責任感和使命感，強化政治能力，強化實幹擔當，以更加奮發有為的精神狀態全面提升履職效能，做好凝聚人心、匯聚力量的工作，充分發揮在本職工作中的帶頭作用、政協工作中的主體作用、界別群眾中的代表作用，共同把人民政協制度堅持好、把人民政協事業發展好。

本次學習研討班為期3天，目的是透過集中學習研討，引導政協委員增強政治協商、民主監督、參政議政的職能，推進委員隊伍建設。1100餘位新任全國政協委員在全國政協機關主會場、各省區市政協和中央政府駐港聯絡辦、中央政府駐澳聯絡辦分會場，通過視訊連線方式同步學習研討。