全台各縣市殯儀館在2003年SARS疫情後，紛紛設立「負壓解剖室」，雲林縣虎尾鎮殯儀館遲未設置，不僅執勤人員暴露於危險中，也因相驗解或剖時未能妥善隔離，無法兼顧人道精神及亡者尊嚴，30日虎尾鎮殯儀館「負壓解剖室」正式啟用，將提供執勤人員一個安全無虞的環境，同時讓往生者有尊嚴的走完最後一哩路。

目前台北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、台東等縣市殯儀館內皆有設置「負壓解剖室」，苗栗縣頭份市立殯儀館也於2020年4月正式啟用，虎尾鎮公所認為雲林也要迎頭趕上，因此請縣政府補助經費，於虎尾鎮殯儀館設置「負壓解剖室」。

雲林縣虎尾鎮殯儀館「負壓解剖室」啟用，兼顧安全與尊嚴。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善表示，虎尾鎮殯儀館成立「負壓解剖室」，內有現代化科技，讓往生者解剖或相驗時可得到應有尊嚴，也能保護法醫等相關執勤人員，避免因空氣、汙水影響身體健康，且符合人道精神，讓往生者在最後一哩路有尊嚴，家屬心情能夠平靜。

張麗善說，「負壓解剖室」的空調與廢水處理都符合現代標準，且有合宜的隔間規畫，可讓往生者家屬依意願參與解剖或相驗過程，幫助家屬穩定情緒。縣府撥款300萬元委託虎尾鎮公所興建，感謝雲林地檢署在專業領域上給予指導，讓雲林跟上其他縣市。

雲林地檢署檢察長戴文亮指出，感謝縣府與公所支付全部經費，希望檢警團隊在新穎設備下秉持同理心，讓死者有尊嚴的走完最後一哩路，也會用最審慎的態度來處理每一個案件。

丁學忠提到，疫情期間司法人員經常使用解剖室，原有解剖室於2005年啟用，已相當老舊，且過去設計已不符合現代使用標準，因此請縣府補助300萬經費協助改善，公所再追加100萬費用，終於讓此工程順利發包。