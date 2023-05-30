原本預計恐要缺席上半季的中信兄弟一壘手許基宏復原進度良好，30日被拉上一軍後立刻排進先發打線，總教練彭政閔表示，都有確認過球員身體狀況才做出的決定，加上球隊現階段也需要有人跳出來。

許基宏去年就受到左腳跟傷勢困擾，決定在今年春訓階段時動刀清除骨刺及治療阿基里斯腱撕裂。在本月19日首度在二軍出賽就開轟，共進行4場復健賽，18打席敲出5支安打、2轟，打擊率2成94、長打率則高達7成06。

「恰總」表示，球隊有給許基宏設定復健賽「369」課題，「他守完9局後當天身體有出現痠痛，隔天防護員確認過沒問題，基宏本身也覺得自己滿健康的，都有按照進度，球隊也有一直確認他的狀況。」

回歸一軍首戰就直接排進先發打線，除了是球隊近期狀況較為低迷外，彭政閔也提到另一原因，「主要是因為雷法，之前有對戰過1次但只有3個人有安打，他對任何人來說都是陌生的，就先試看看，有狀況再換人。」

而許基宏重回一軍行列並回到一壘防區後，原本「代班」一壘的張志豪今天則回到右外野，恰總說：「上禮拜就有跟他說要回外野的準備，志豪本身就是外野底，回去應該沒問題，另外（黃）韋盛也是內外也都可以守的。」