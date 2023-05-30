為了幫助視障者重建生活所需的各項能力，伊甸基金會30日帶領18位視障者及家屬們一起造訪桃園草莓學校舉辦五感體驗1日遊，由社工與志工協助視障者以聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等感官進行蔬菜採摘、香草植物、手洗愛玉等活動，許多人是在視力受損後首度出遊，開心表示願意踏出第一步後，就能開啟豐富生活。

69歲林釗漢外派南非工作32年，因罹患青光眼又因身在異鄉醫療不便，在2年前回到台灣生活，目前右眼僅剩下光覺，左眼視力則衰退至0.2。他說，一開始得面對生活全需由太太幫忙，一度感到心情很鬱悶，在伊甸社工林謙慈鼓勵下，加入視障生活重建方案，學習手機操作、定向訓練、生活適應等課程，原本看似簡單的日常瑣事，全部都得從頭學習。

他說，視力受損與惡化是段很難熬的過程，以前工作忙碌鮮少下廚房，後來又因視力受損擔心下廚受傷，透過參與美食課程的經驗後，才讓自己體會到只要有適當的引導，視障者也可以多方嘗試。而支持自己走下去的勇氣，就是希望別讓太太再如此辛勞，如今也盼望視力別再持續惡化，要把握時間學習更多日常生活技能。

伊甸加恩服務中心主任張雅琴表示，中途失明者時常因為視力受損而改變原有的生活模式，包含工作、家庭關係等都會有影響，伊甸規畫各式課程，幫助視覺障礙者重建生活所需的各項能力，另外也會協助視障者進行輔具評估，透過輔具也能幫助他們面對生活上的轉變。