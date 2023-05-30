花蓮女子神情慌張報案，表示自己遭恐嚇，經警方了解，發現又是詐騙集團慣用的詐騙手法，詐騙不成就出言恐嚇。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

不只詐騙還恐嚇！花蓮一名女子神情慌張到新城分局北埔派出所，報案說自己接到電話說中獎，可以限量名額低價認股等等，女子信以為真，但後來考量經濟狀況予以婉拒，未料詐騙集團瞬間「翻臉」，揚言要到女子家堵人，警方痛斥詐騙集團可惡！

這名女子報案說，日前參加抽獎活動，活動主辦方來電告知她中獎，得以限量名額及優待價額認購股票，5張股票15萬元整，婦人對此半信半疑，最後向對方表示因考量經濟不允許，婉拒股票認購，不料竟然出言恐嚇，表示知道女子住家地址，如果不購買將到女子住處堵她。

女子聽聞後心生畏懼，深怕家人會被波及遭不利，才緊張來到派出所報案，員警聽聞後告訴婦人，詐騙集團見被害人沒有受騙後，語帶威脅恐嚇人身安全，讓被害人心生畏懼、就範，經員警慢慢與婦人說明，安撫其情緒後，婦人才慢慢放鬆下來。警方為此也備案調查了解中。

新城警分局長吳思翰表示，詐騙集團無所不用其極，見詐騙對象不受騙，便利用心理戰術，從一開始勸誘，轉變成逼迫、恐嚇的方式，讓民眾心生畏懼，警方提醒如接到上述的電話或訊息時，請先保持冷靜切勿驚慌，並至派出所詢問或撥到165反詐騙諮詢，以防受騙。