2011年新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，其後檢調查出有38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，20名校長已被判有罪定讞，另柯份、趙榮景、葉振翼及吳玉美4校長，台灣高等法院更二審依收賄罪各判處2年到 4年不等徒刑，可上訴。

營養午餐桶長蛆案爆發後，檢調發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，38名校長涉案，有的校長收賄長達9年多，若加上廠商，共有78名被告。

業者為取得營養午餐標案，從每1名學生的餐費中抽取2至4元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。

檢方偵結後，共有38名中小學校長涉貪遭起訴，一審認定31名校長收賄、1名洩密，共有32名校長被分判10年6月至3月不等刑期，4名校長被判無罪、2名校長案發後死亡，判決公訴不受理，一審宣判後，3名校長未上訴已告確定。

二審斥責涉貪校長們收取賄賂敗壞教育風氣，有損國民對教育、師道的尊崇，對曾茂山等28名校長及2名主任各判刑3月到7年10月，上訴後，2017年最高法院判14名校長有罪定讞，其餘撤銷發回更審，更審判決10名校長有罪，上訴後，2021年最高法院對柯份等人部分遭撤銷，其餘上訴駁回。

高院更二審考量本案爭訟逾8年，符合刑事妥速審判法的減刑規定，將柯份判刑4年，趙榮景判刑3年7月，葉振翼判刑3年6月，吳玉美判刑2年。