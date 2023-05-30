房屋稅開徵了，不少人疑惑「為什麼自己的房子和別人的大小一樣，但稅額卻不一樣？」，其實「新高大」是關鍵。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真））

房屋稅已開徵，納稅義務人收到房屋稅單後，常會和街坊鄰居或親朋好友的稅單做比較，最常見的疑惑是「為什麼我的房子和別人的大小一樣，但稅額卻不一樣？」稅務局說，「新高大」房屋是導致房屋稅額多的主要原因。

新竹市稅務局說明，房屋稅是以房屋課稅現值乘以適用稅率計算，其中房屋課稅現值，是由房屋核定單價、面積、折舊年限及房屋所在街路之地段率所組成。即使房屋位在相同街路且面積一樣，仍會因房屋新舊、房屋總層數、房屋構造及使用情形等，使房屋稅額不同。

稅務局說，房屋標準單價主要是反映房屋建造成本，因應歷年來物價的波動，新竹市分別於105年7月及111年7月調整房屋標準單價，所以房屋越新，房屋標準單價也越高，因折舊年數少，房屋稅也會越多。

此外，房屋構造和總層數，也是影響房屋標準單價的因素，鋼骨造、鋼骨（鋼筋）混凝土造房屋單價最高；總層數越高，房屋標準單價也就越高。綜合來說，「新高大」房屋是導致房屋稅額多的主要原因。

稅務局提醒，即使為同一建築物，相同的房屋面積，房屋稅也會因為房屋使用情形不同，致所適用的稅率不一樣，進而影響房屋稅額多寡，房屋所在位置的地段率不同，稅額也會有所差別。

稅務局舉例，甲君持有2間房屋，位在同一街路，構造皆為鋼筋混凝土造，且總層數皆為5層樓，面積及使用情形皆相同，其中A戶建造完成在104年7月，適用房屋標準價格2800元／㎡；B戶建造完成在109年7月，適用房屋標準價格為5000元／㎡。因適用房屋標準單價不同，且房屋折舊率及折舊年限也不一樣，致112年期房屋稅繳納金額不同。

另，乙君持有2間房屋，構造皆為鋼筋混凝土、總層數皆為5層樓，且均為109年7月建造完成，面積及使用情形皆相同，2間皆適用房屋標準單價5000元／㎡，但C戶位在三民路上，適用地段率為118％；D戶位在民生路上，適用地段率為124％，因房屋所在位置的地段率不同，致112年期房屋稅繳納金額不同。

稅務局提醒市民，為便利民眾可自行試算房屋稅額，於稅務局網站提供房屋稅線上試算服務，民眾多加利用，如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉401-418、0800-000321、1999市民服務專線。