瑪娃颱風海上警報發布，台東縣政府29日晚間依「災害防救法」公告台東縣山區海域為禁止進入區域。以往海巡都會在海邊拉起封鎖線，不過這次僅針對重點風景區設置，海巡一三大隊表示，考量封鎖線無人看管，入夜恐怕造成民眾受傷，會以加強巡邏驅離取代封鎖線。縣府提醒，無論有無設置封鎖線，闖入民眾都會受罰最高25萬。

瑪娃颱風外圍環流，在東海岸已經掀起6到8公尺巨浪，台東市海邊不時有民眾來觀浪，甚至還有民眾步入海灘，海浪都已經打到腳邊，仍不放棄拍照。一旁民眾說，這樣很危險；另位民眾則說，這些可能是遊客，因為他們比較不會看浪況，以為天氣似乎很晴朗，仍持續在海灘玩。

台東縣政府29日公告台東縣山區海域為禁止進入區域，仍有民眾闖入沒有封鎖線的海灘。（蔡旻妤攝）

海巡署東部分署一三岸巡隊參謀主任王銘鴻說，以往在颱風期間，海巡隊會在海邊拉封鎖線，防止民眾靠近，但由於過去曾發生民眾被無人看管的封鎖線絆倒導致受傷，如今改為只在遊客出入頻繁的海岸風景區拉封鎖線、並派人看守，其他海岸則以巡邏驅離取代。

王銘鴻表示，考量天色昏暗時，民眾可能被封鎖線勾到或是拉扯到導致受傷，因此在白天時會拉封鎖線，在搭配重點區域觀浪勸離。

部分民眾認為，就因沒有設置封鎖線，才會有人大膽地進入海灘，但海巡隊強調，無論有沒有設封鎖線，縣府已透過各種管道，依「災害防救法」公告台東縣山區海域為禁止進入區域，闖入民眾依法可罰5萬元以上、25萬元以下罰款。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲呼籲，颱風天不要冒險觀浪，線上觀浪精彩又安全，如欲關心台東各地浪況，請搜尋東海岸即時影像或線上觀浪網址（https://www.youtube.com/watch?v=XoQW6DMplqw）