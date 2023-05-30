台北市第五選區（中正、萬華）立委備受各界關注，先前傳出，民進黨可能徵召藝人雞排妹參選，前衛福部長陳時中則宣布，支持在地民進黨市議員吳沛億。對此，曾多次參選中正萬華的國民黨前立委林郁方表示，在此區選舉氣勢很重要，只要國民黨團結、好好選，會有機會搶下此區立委席次。

林郁方今（30）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，藍綠在中正萬華的差距很小，且藍營在萬華區還面臨著選民流失的狀況，綠營則在當地的舊社區佔有優勢；至於中正區，林提到相較於萬華，該區投票人口少了很多，因此，藍營選將在中正萬華選舉，氣勢就變得很重要。

林郁方指出，他2008年、2012年能勝選的原因，靠的是前總統馬英九的強大氣勢，但後來在2016年、2020年敗選的原因，分別是太陽花與反送中事件。他解釋，當時國民黨因局勢不利，導致很多候選人都沒選好，在看中氣勢的中正萬華也就不幸落選了。

林郁方認為，明年選舉太陽花、反送中的影響已退去，現在是戰爭與和平的選擇；同時，角逐中正萬華國民黨立委提名的市議員郭昭巖，民調比潛在對手吳沛憶高，再加上民進黨派系痕跡還是很明顯，只要國民黨團結好好選，會有機會選上立委，因為此區有一定保守度，外人若想靠空降參選並當選，會有一定的難度。