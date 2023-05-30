林右昌主持中央災害應變中心第3次工作會報。（王揚傑攝）

瑪娃颱風今（30）日下午位置在鵝鑾鼻的東南東方約450公里海面，內政部長林右昌下午3時至中央災害應中心主持第3次工作會報，於聽取各進駐單位簡報後表示，颱風暴風圈中心已經進入巴士海峽，強陣風和長浪對巴士海峽、台灣東部海面逐步構成威脅，蘭嶼已經停班停課，航線也是終止，不過邊是要特別提醒，蘭嶼、綠島要注意強風的狀況。

林右昌說，幾個小時前在花蓮就是有民眾不聽勸，開車到海邊去撿拾漂流木，然後整台車被海浪捲走，所以民眾自我安全意識還是非常重要，也請地方縣市警察局和海巡弟兄務必加強勸導，嚴格執法。請花蓮縣、宜蘭縣，台東縣縣市政府及海巡針對已劃設海域警戒管制的區域，積極落實管制，必要的時候不用客氣勸離，該開單就開。

林右昌表示，瑪娃颱風的路徑目前是持續緩慢北上，看起來是不會登陸，會從本島周邊擦過，但這時特別要提醒民眾，不要覺得不會進來，就到海邊去觀浪、到山上去玩，我們還是要提高警覺，做好相關準備。