哪怕美國國防部長奧斯汀與中國國防部長李尚福都雙雙出現在新加坡，都出席香會，但中美防長勢必沒有雙邊會晤。不過，仍被美國制裁的李尚福前往香會，《新民周刊》旗下微信公眾號「海上客」分析，仍有三大看點。

李尚福出席香會，最大的一個看點在於他仍處於被美國制裁之身。美國近段時間以來，一直希望找到與中方對話的機會，其中就包括了兩國國防部長對話。

某種程度上說，美國尋求與中國對話並不是壞事。但問題在於，早在2018年，美方就宣佈制裁時任中央軍委裝備發展部部長的李尚福。這種制裁，中方肯定表示堅決反對。但美方卻並沒有聽進中方的「堅決反對」之聲。到了李尚福就任中國國防部部長以後，美國國防部長奧斯汀一再放風，稱希望在今年6月的香會上與李尚福舉行雙邊會晤。

今年5月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，美國總統拜登號稱要改善美中關係，還號稱改善對華關係是G7的統一認識。他甚至稱，美國正在考慮是否解除對李尚福的制裁。

文章稱，拜登放出此風聲，無非是希望中美防長能在香會上進行正式會晤。想法看上去挺好。但問題在於，美國至今為止，還沒有解除對李尚福的制裁。既然制裁沒有解除，那就甭談什麼中美在香會上進行雙邊會晤。

文章稱，美國國防部長奧斯汀現在該做的，絕不是想與李尚福見面時該說哪些詞兒。奧斯汀更該做的，是想盡辦法讓美國政府解除對李尚福的制裁。否則，哪怕奧斯汀與李尚福都出現在新加坡，都出席香會，但中美防長勢必沒有雙邊會晤。這一點，當然是可以肯定的。

李尚福出席香會，第二大看點，肯定在於這是他就任中國國防部長以來，首次參加香會。以中國國防部長的名義參會，一言一行，自然是代表中國政府，以及中國人民解放軍的意圖。

回看去年6月，時任國防部長魏鳳和出席第19屆香會，在發言階段，嚴正指出，一方面，人類正在經歷歷史上罕見的多重危機，另一方面中國軍隊始終以和平之師的形象，卻也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益放在很重要的位置。

那麼，今年，李尚福在香會上會拋出什麼樣的講話呢？文章稱，這並不值得預估，大家帶上耳朵靜聽即可。

但也要看到，一年來，就國際上看，烏克蘭危機在向縱深發展。中國內部來說，台海問題仍然縈繞在許多國人的腦際、耳畔。特別是今年G7峰會，自己個兒不好好開會，竟然許多時候拿台海問題國際化來說事。這樣的時刻，中國國防部長出席香會，能說什麼議題，自然大致猜也猜得到。

文章稱，既來之，自然會拋出振聾發聵之聲！美西方一些持反華、遏華做派的人，就等著接招吧！

李尚福出席香會，第三大看點，自然還在於中國與東協的合作。畢竟，新加坡是東協重要成員國。

就在今年香會之前，5月初，中國人民解放軍海軍與新加坡海軍曾舉行「中新合作-2023」海上聯合演習。在5天的演習過程中，中國海軍與新加坡海軍官兵共同完成了近十個科目的演練。中國海軍官兵還參觀了新方海軍軍事博物館、損管訓練中心等場所，並進行了艦艇參觀、專業交流、文化活動，進一步增進彼此瞭解與互信。

而在香會即將開始之際，5月22日至26日，中國與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南六方軍事工作組在廣州舉行了「和平友誼-2023」多國聯演首輪磋商。各方在坦誠友好的氛圍中，就演習課題、時間地點、想定背景、內容方法和相關保障等問題，進行了研究協商、溝通協調，達成系列共識並簽署磋商紀要。

由此可見，中國與東協各國的軍事合作在加深。這方面，中國當然不管美國是否反對了。文章稱，美國若想與中國合作，最好正視李尚福前往新加坡出席香會的這三大看點，下一步採取一些積極發展兩國、兩軍關係的行動。否則，說再多，企圖再多，也沒有用！