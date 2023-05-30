行駛台七線大車注意，大溪警方展開為期2周大執法。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪、復興區台七沿線重型車輛多，大溪警方即日起至6月15日止，將針對砂石車等大型車輛路口不停讓行人、超速(載)、滲漏、未保持行車安全距離、惡意逼車及蛇行等重大危險駕車違規取締，力求確保交通安全。

警方指出，大溪、復興區重要道路台七線平假日車流量多，加上過慈湖往後山道路路幅縮小，當地有雪霧鬧隧道等工程施工，形成多處交通瓶頸。此外，部分砂石車及運輸業者，圖一時之便，違規超速、未保持行車安全距離及停車占用道路等情，造成台七線沿線交通安全隱憂，其中更常發生惡意逼車、亂按喇叭、車速太快、轉彎未減速等行為，致使沿線居民抱怨影響安全及安寧。

大溪警分局表示，專案期間持續加強取締砂石(大型貨)車各項違規，也呼籲相關業者善盡社會責任確實遵守交通規則，以維沿線交通安全；另呼籲大型車駕駛勿心存僥倖，應隨時注意視野死角，多加禮讓並減速慢行，也請機慢車騎士及行人，遠離大型車輛的「視野死角」及「內輪差」範圍，多一分注意，減少一分憾事，共同維護行車安全。