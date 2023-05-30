傳出是因屋主在「煎香腸」時意外睡著，但屋主事後澄清，鍋內一條條深黑色條狀物其實是「甜不辣」。（翻攝照片）

新北市蘆洲昨（29）發生住宅火警，廚房事後被燒到全部焦黑，爐具食材慘不忍睹，傳出是因屋主在「煎香腸」時意外睡著，但屋主事後澄清，鍋內一條條深黑色條狀物其實是「甜不辣」，事發當時他確實在睡覺，所幸當時家人都在外上班上課，沒有造成人員傷亡。

照片中可見，廚房牆壁磁磚遭燒、燻黑，而一旁的窗戶玻璃也碎裂在地，爐面佈滿碎裂物，鍋內的食物已全部變嘿且泡在水裡，慘不忍睹；原本傳出屋主當時是在煎香腸時意外睡著，才導致火勢，據記者爆料網，屋主杞姓男子事後發文澄清「來來來，哪個不是香腸，因為我是當事者，哪個應該是甜不辣」。

杞男發文表示，他當天中午12點處理完車禍財損資料後就直接上樓直接睡覺，「是睡到一半警鈴大響，又被濃煙嗆到」，還說自己現在最痛恨吃香腸；警消呼籲烹飪爐火時，務必設定提醒裝置，提示爐上火源正在烹煮避免忘記，且5樓老舊公寓住宅應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作。