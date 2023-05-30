北市保大警護送老翁返家。（圖／警方提供）

台北市保大第五中隊員警，日前擔服夜間巡邏勤務，於21時30分許巡經忠孝西路與西寧北路口，發現玉泉公園路旁有一位老先生獨自一人橫躺在公園長椅上睡覺，員警發覺有異立即趨前關心，老翁稱「不知道怎麼回家」，後經警方查詢該名老翁已被家屬報案為失蹤人口，保大暖警立即連繫家屬報平安，並溫馨將老翁安全載送返家團圓。

保安大隊表示，該名失蹤7旬郭姓老翁迷途累癱公園座椅，經員警詢問老翁稱家住新北市八里…一會兒又說是汐止，最後只記得是跟家人來台北找小姑，然後只是出門散個步，因人生地不熟，所以就忘記自己在哪裡，不知道怎麼回家？深夜降臨肚子餓沒東西吃，只好先找個地方睡覺；保大員警隨即在郭老先生身上發現一張敬老卡，經查證赫然發現家屬才在2小時前報案失蹤，保大員警立即撥打報案人電話，原來小姑家就住在市區新生北路二段附近，老翁迷途3公里、通報失蹤2小時後，立即被機警的保大員警尋獲，隨後員警以警車護送老先生回家，心急如焚的家屬見到老先生平安歸來，總算是鬆了一口氣，還頻頻向警方道謝稱，警察辦事「真的好有效率」，員警離開時，家屬還特地準備了熱咖啡感謝警察的辛勞。

保安大隊呼籲，近期迷途走失案件日益增多，警方除了加強治安巡邏與為民服務工作，同時也提醒民眾應避免讓老人獨自外出，並留意其活動範圍，另可替長者準備愛心手環或是可供辨識的掛牌等配件，寫上聯繫方式，讓其他人可以在最短的時間提供協助，以減少迷途失蹤造成無法挽回的遺憾。