苗栗子弟在112年全國中等學校運動會大放異彩，勇奪15金6銀21銅的佳績，大幅超越近幾年紀錄，尤其金牌數一口氣大幅躍升9面；苗栗特殊教育學校代表國家、遠赴美國參加2023世界啦啦隊錦標賽榮獲銀牌佳績。縣長鍾東錦、議長李文斌30日頒發獎勵金表揚傑出選手和教練，協和基金會林光清董事長，也加碼150萬獎金感謝為苗栗體育發展的付出與貢獻。

表揚大會今天下午1點半在縣府第二辦公大樓國際會議廳舉行，縣長鍾東錦邀請苗栗縣體育會理事長、議長李文斌和總幹事周仁聖，捐助獎勵金的協和慈善基金會董事長林光清、縣政顧問黃乃輝、教育處長葉芯慧和校長們，共同表揚得獎選手，感謝為苗栗體育發展的付出與貢獻。

教育處指出，111年全國中等學校運動會，苗栗學子共囊括6金、10銀和19銅，今年4月22日在新竹縣登場的全國中等學校運動會，苗栗選手勇奪15金6銀21銅的佳績，表現可圈可點，金牌獎牌數大幅成長9面。

鍾東錦表示，感謝學子和教練們將士用命贏得佳績，希望再接再厲，早日恢復苗栗為體育大縣美名，因為體育選手在訓練、器材和營養器都需要大筆人力和金錢，縣府啟動企業、團體認養計劃，感謝林光清等企業家長期贊助，也謝謝議長李文斌接任苗栗縣體育會理事長後，積極向企業家募款。

李文斌說，在受到縣長力挺體育教育的理念感動後，接下苗栗縣體育會理事長重任，感謝林光清等企業家和團體，慷慨捐助表達對體育和縣政的支持，讓選手們都能無後顧之憂，才能在全中運和世界都獲得難得的佳績。林光清以自己熱愛馬拉松運動為例，強調「體育強則國家強」的理念，看到苗栗子弟在體育優異表現，與有榮焉，呼籲企業家踴躍加入支持體育教育行列。

教育處說，今年全中運勇奪金牌學校中，以縣立苑裡高中奪得4面成績最好，分別是葉芩瑀（國女組5000公尺競走）、陳恩汝（高女組柔道第4級）、鄭妤萱（高女組角力自由式第4級）及高子昊（國男組角力希羅式第5級）；大同高中楊文杰和楊竣淳，分別奪得高男組十項全能、高男組400公尺跨欄冠軍；個人賽部分，頭屋國中李妤晴勇奪國女組木球桿數賽個人組金牌、木球桿數賽雙人組銀牌，表現較佳。

苗栗特殊教育學校啦啦隊，連續3年參加全國啦啦隊錦標賽榮獲身心障礙公開組特優，今年4月代表國家參加在美國奧蘭多舉辦的2023世界啦啦隊（World Cheerleading Championship）錦標賽，榮獲特殊奧林匹克傳統中級組銀牌殊榮，縣長邀請縣政顧問黃乃輝等人共同表揚、頒發獎金。

教育處指出，縣政府在5月初剛榮獲運動i臺灣2.0計畫「111年特優縣市獎」，備受教育部體育署肯定與支持，為培養縣內優秀的運動團隊，已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，目前在工商處工策會及教育處的努力之下，已有多家企業積極響應，已媒合19個公司行號與個人，贊助體育發展經費達1145萬元，提升各項體育競技水平。