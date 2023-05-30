全球前三大資通訊展覽COMPUTEX台北國際電腦展實體回歸，長榮航空此次與全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓合作，除打造「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動，也藉由在COMPUTEX台北國際電腦展中增加曝光度，爭取國際商務的潛在市場。

長榮航空總經理孫嘉明表示：今年是長榮航空加入星空聯盟十週年，這十年來長榮航空努力布局歐美航網，並運用盟航遍及世界184個城市超過1200條航線，開拓全世界的市場，有利於增進台灣與世界各地經貿往來；此次COMPUTEX台北國際電腦展吸引400家來自22個國家之新創企業參展，公司特別運用這次的機會與全球市占第一記憶體模組與通路SSD品牌Kingston金士頓共同合作，在國際會展中增加曝光度，爭取國際商務的潛在市場。

現場除了「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動外，長榮航空與Kingston金士頓共同在君悅飯店規劃特色展間，Kingston金士頓特別邀請海內外通路商、代理商、媒體等合作夥伴前往體驗，由長榮航空以實體客艙座椅並搭配機窗設計，展現長榮航空各項服務特色，現場陳列Kingston金士頓旅遊相關產品。

藉由此次合作，打造出雙方在日常工作、旅遊娛樂、企業經營和未來智慧生活，提供無處不在的服務理念，充分將Kingston金士頓產品及運用作最佳的詮釋，長榮航空更藉此透過現場和受邀對象進一步交流，進行精準行銷，吸引國際大廠成為企業會員，兩大品牌跨界合作，共同打造提供最符合需求的創新解決方案願景。

長榮航空與Kingston金士頓2023年初首次共同合作《金士頓與您同在：逐夢2023》募集新年願望社群活動，一同鼓勵人們踏上逐夢旅途，成功吸引亞太各國超過1000萬人次目光，並注入能量支持消費者實現夢想。此次雙方再次的合作，將更進一步展現出長榮航空是全球企業差旅的最佳後盾，同時也藉由跨界合作的互動，攜手企業客戶成為商業夥伴，共創無限可能。

長榮航空是台灣唯一獲得SKYTRAX認證的五星級航空公司，和Kingston金士頓皆提供值得信賴的產品和服務，隨時與消費者同在，一同共創新的記憶；長榮航空永無止境追求更貼心的服務，確保每個服務的細小環節都能達到五星級的標準，此次藉由跨界與國際知名大廠Kingston金士頓合作，有利於未來拓展全球商旅市場的契機。