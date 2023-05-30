烏克蘭總統府上周發布美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）造訪基輔的影片，影片中葛蘭姆提到俄羅斯士兵「正在死去」，接著又表示「這是我們花過最值得的錢」，這番評論惹火俄羅斯，儘管後續基輔證實影片經過剪接，將兩段對話編輯在一起，仍讓莫斯科氣得宣布通緝葛蘭姆，不過葛蘭姆並不以為意，稱惹怒俄羅斯帶給他「巨大樂趣」。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社、路透社報導，葛蘭姆26日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面後，烏克蘭總統辦公室當天發布一段經過剪輯的兩人會談影片，畫面顯示，葛蘭姆提到「俄羅斯人正在死去」，下秒接著說「這是我們花過最值得的錢」。

“The Russians are dying...Best money we’ve ever spent.” Hear



US senator Lindsey Graham’s comments to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during a visit to Kyiv.



The US has provided $35B in weaponry and military hardware ⤵️ pic.twitter.com/h9fbdc8cOL — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2023

這段影片激怒俄羅斯，認為葛蘭姆在慶祝俄軍傷亡，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日痛批，「難以想像一個國家有比擁有這種議員更羞恥的事。」

莫斯科砲轟後，基輔當天稍後公開了未經剪輯的完整影片，原來葛蘭姆與澤倫斯基對談期間的2段對話被剪在了一起。影片中澤倫斯基先是感謝美國在戰爭初期就提供了強大支持與軍援，讓葛蘭姆插嘴表示「這是我們花過最值得的錢」。

The unedited Graham meeting with Zelenskiy. pic.twitter.com/qPmngu7XDP — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 29, 2023

葛蘭姆後續表示原本預期戰爭3天就會結束，沒想到烏軍竟能夠撐到現在，令他印象深刻，想起了美國過去也曾是這樣，「戰到最後一兵一卒，不是自由就是死亡」，澤倫斯基回應「你們現在自由了，而我們也會」，葛蘭姆附和：「俄羅斯人正在死亡。」

儘管發言被剪接，不過俄羅斯內政部仍在昨（29）日將葛蘭姆列入通緝。

針對發言被剪接，還被俄羅斯通緝，葛蘭姆並不以為意，他昨日在推特發文嗆聲：「得知我對烏克蘭的承諾讓普丁政權惱火，帶給我巨大樂趣。」

他強調會繼續支持烏克蘭，直到每一個俄羅斯士兵被逐出烏克蘭。他更挑釁表示：「我會將普丁貪腐、不道德政府發布的通緝令當成榮譽勳章配戴。」