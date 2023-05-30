為歡慶4月4日兒童節，台北市長蔣萬安推出4月份選擇1天「翻轉上下課時間」，讓學生自主學習。但民進黨台北市議員王閔生發現，153所公私立小學中，僅58所落實，其餘95所卻是校方安派活動，讓孩童被動參與。蔣萬安回應，明年一定會照規劃的原意落實，請教育局現在開始研擬具體做法，並聽取學生代表、孩童意見。

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，民進黨台北市議員王閔生發現，雖然153所公私立小學都有翻轉上下課，但並非全數讓孩童自由選擇活動，包含分為戶外探索調查、多元體驗學習及自主學習探索三大類，戶外探索如登山、淨溪和場館參訪，多元體驗學習則比如闖關、表演等，都不像下課，反而是上另一堂課。

王閔生指出，153所公私立小學中，僅58所是自主學習，其餘95所都是校方安排好活動，如兒童才藝發表會、校慶園遊會、愛校大掃除和環保暨母親節感恩市集等，更有10校辦在假日，還有學校選在5月，有些還是學校的歷年活動，雖不否認這些活動是好的，但並不符合翻轉上下課的概念，

王閔生質疑，是蔣萬安規劃方向不清楚，還是和校方傳達不清楚，導致概念沒有落實？是政策倉促上路，沒有和學校溝通，還是教育局執行方向是為達到業績？蔣萬安大費周章開記者會，各校卻沒有落實，孩童是一場空，良好政策打折扣。

蔣萬安回覆，今年第一年試辦上下課翻轉，執行上的確可以滾動式修正，最重要是讓孩子自己主動安排和規劃時間，現在看起來是學校安排參訪等課程，變成孩子被動參與。

蔣萬安承諾，明年一定會照規劃的原意落實，和各校溝通、傳遞自主學習的概念可能不夠明確，請教育局現在開始針對明年4月份落實政策，研擬具體做法。針對有些學校並不清楚或落實不到位，願意來檢討，讓明年4月各校在辦翻轉上下課，可以非常貼切而且落實原意。

蔣萬安指出，接下來不只是藉由今年4月辦理結果做檢討，聽取校長、老師意見外，更重要是聽取孩童意見，學生感受很重要，會請教育局聆聽學生代表、學生們意見做下年度舉辦參考。