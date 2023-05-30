NBA熱火隊替補前鋒鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）是球隊主要替補戰力，在場上常透過三分冷箭為球隊建功，而2022-23球季季後賽，熱火隊在東區決賽關鍵第7戰擊敗賽爾提克隊，成為史上第二支晉級總冠軍賽的第8種子，鄧肯羅賓生代言的阿舍食品也推出優惠一同慶祝熱火隊的好成績。

鄧肯羅賓生喜愛麵食，2013年就讀密西根大學時，在校園附近的超市買到阿舍乾麵，品嚐之後就愛上這個來自台灣的麵類食品，2020年透過經紀人主動聯繫阿舍食品表達合作之意，鄧肯羅賓生也連續3年代言，也有了「阿舍哥」這個綽號。

阿舍食品表示，鄧肯羅賓生可以說是聯盟勵志故事的代表人物之一，在他成為阿舍食品代言人這三年，不斷締造生涯里程碑，用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員，這次更在與賽爾提克的東區決賽，以拿手三分重砲成功助隊拉開分差，熱火順利通過東區決賽，也成為史上第2支挺進總冠軍賽的分區第8種子。

跨海和「阿舍哥」一同慶祝，阿舍食品於官網及門市限定推出「阿舍哥雙重優惠」，消費即享85折優惠，同時加碼消費滿555元，即贈超人氣流星拌麵一袋，邀請粉絲以行動支持「阿舍哥」鄧肯羅賓生及熱火隊。