胡瓜感動的接下生日卡片、花束等物品。（民視提供）

胡瓜身為啟能中心的榮譽校長。（民視提供）

胡瓜（中）看到大家的驚喜現身直呼很感動。（民視提供）

「綜藝天王」胡瓜今（30日）在桃園錄影《綜藝大集合》，意外遭老師帶著一群「大小學生」闖入，眼尖的胡瓜看到「湧進來」的人後笑說：「你們怎麼來了」。原來，是十方啟能中心的游月菊主任帶著大小院童從台中北上來幫服務近40年的「榮譽校長」胡瓜快閃慶生。

下月4日生日的胡瓜，收下院童們親手做的蛋糕、花束後，一度感動到說不出話來，「不好意思這樣勞師動眾，讓大家跑來找我，謝謝大家一直記得我的生日」。胡瓜看到孩子們親手做的卡片本，感性表示不敢在節目上唸出內容，「我要把卡片帶回家邊看邊哭」。

胡瓜許願時，一直跳針說「祝福晚會成功」，正當大家覺得奇怪時，他解釋：「十方啟能中心就是讓這些小天使們可以有個庇護的地方，減少家庭負擔，所以需要向各界募款幫助支持他們」。這次暌違3年終於要舉辦募款餐會還有義賣活動，7月29日下午5點在葳格國際會議中心舉行，胡瓜說，今年會帶小禎、安安還有一群藝人好友們演出，一樣把生日願望全部獻給這些孩子們，希望募款餐會成功，大家一起有錢出錢、有力出力，把善的能量傳遞給大家。