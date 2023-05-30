香港女星張柏芝18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，混血立體五官又有曼妙身材，讓她立刻受到關注，出道25年人氣仍居高不下，即便生了3個小孩也還是維持女神狀態。最近張柏芝與家人一起過43歲生日，2混血胞弟帥氣臉蛋也驚喜曝光，但不少粉絲卻注意到張柏芝瘦了一大圈，有別於平時健康有朝氣。

今年5月24日張柏芝滿43歲生日，她其中一名親弟弟當晚更新抖音，曬出一段慶生影片，畫面中張柏芝穿著細肩帶洋裝，整個人瘦了不少，笑起來臉上都沒什麼肉，還有點無神；另外還有與2名胞弟張豪龍、張柏文合照，3姊弟都遺傳母親混血基因，男的帥女的美。

張柏芝有2個混血帥弟張豪龍（圖左）和張柏文（圖右）。（圖／摘自張柏文抖音）

張柏文在影片下給姊姊張柏芝送上祝福，「生日快樂！又18歲生日，每年都是18歲」，足見姊弟倆感情有多好。許多粉絲也紛紛留言祝賀，更被3姊弟同框驚豔到，驚呼「基因太強大，3姊弟顏值都超高」、「現在才知道張柏芝還有2個弟弟，都很帥耶」、「姊弟感情真好，羨慕了」。

其實張柏芝2個帥氣胞弟都有在香港演藝圈出道，張柏文有在一些影視作品中擔任配角；張豪龍則曾是影歌雙棲的藝人，但星途不順遂，之後轉行專職司機，常常接送張柏芝母子們外出。