大陸新能源車巨頭比亞迪，成為全球第二大純電動汽車製造商，相關技術緊追歐美。有網友挖出10多年前片段，特斯拉執行長馬斯克受訪時嘲笑比亞迪，還語出驚人「他們應該確保自己不會在中國倒閉」，並稱根本不把比亞迪當成競爭對手。不過馬斯克近期在社交平台改變對比亞迪的評價，坦言「他們的車競爭力很強。」

綜合陸媒報導，馬斯克26日在推特回應網友挖出他2011年受訪的影片。一位記者提到特斯拉競爭對手越來越多，例如比亞迪。比亞迪正在進軍美國，並提高電動車產量，巴菲特也持有比亞迪約10%股份。

但這些話不知為何，竟讓馬斯克大笑，還反問記者「你看過他們的車嗎？」然後又笑了起來，並承認自己不把比亞迪當作競爭對手。

當年，馬斯克做出驚人評價，「我覺得比亞迪沒有什麼好產品，或是特別的吸引力。比亞迪的技術也不是很強，且在中國還有很嚴重的問題，所以他們的重點應該是確保自己不會在中國倒閉。」

如今，馬斯克對比亞迪的看法已經完全改觀。他看完早年這段受訪片段後，在推特回覆網友表示，「那是很多年前的事了，他們的車現在競爭力很強。」

報導指出，據大陸乘聯會（CPCA）公布資料，今年一季全球電動車Top 20銷量榜上，特斯拉Model Y和Model 3分別搶下一、三名，而比亞迪在前10名中拿下5個排名。比亞迪躋身世界第二大純電動汽車製造商，正迅速追趕特斯拉。

近10年來，比亞迪大力發展新能源車，也是重量級的電池製造廠商，連對手特斯拉都將比亞迪刀片電池「納入」自家供應鏈，印證比亞迪產品擁有強大競爭力。