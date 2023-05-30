據路透社報導，美國電動車製造商特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的私人飛機已經抵達北京。特斯拉方面沒有回應媒體，關於馬斯克是否已經抵達中國大陸。

路透社引述知情人士的消息說，除了與中國高官會面，馬斯克也將參觀特斯拉設在上海的廠房。這也是馬斯克三年來首次訪問中國。

中國大陸是特斯拉僅次於美國的第二大市場，位於上海的工廠也是特斯拉最大的生產中心。路透社今年3月曾報導，馬斯克計劃前往中國大陸，並尋求最早在上個月同中國國務院總理李強會面。