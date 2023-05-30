目前正值西瓜盛產期，一般人認為西瓜香甜解渴，但西瓜除了補充水分外，還可增強免疫力、降血壓、減少肌肉疼痛。此外，西瓜的瓜胺酸能轉換成男性最愛的精胺酸，外媒曾將西瓜喻為「天然的威而剛」（Natural Viagra）。

內科醫師傅裕翔在其臉書表示，西瓜不只清涼解渴，共有5好處，包括補充水分、增強免疫力、促進消化、降低血壓、減少肌肉疼痛。但他也提醒西瓜含有大量果糖，民眾不要單日食用過量，以免不利血糖控制。

1. 補充水分：西瓜含水量超過90%，讓人在夏季高溫下，維持身體水分平衡、避免脫水的危機。

2. 增強免疫力 ：含豐富的維生素C，有助增強免疫系統。

3. 促進消化：含豐富的水溶性纖維，可促進腸道健康和消化順暢。

4. 降低血壓 ：含豐富的瓜胺酸，可協助身體製造一氧化氮，能擴張血管，從而降低血壓。

5. 減少肌肉疼痛 ：所含的瓜胺酸有助加速分解乳酸，進而消除肌肉疲勞及痠痛。

事實上，西瓜所含的瓜胺酸還能轉換成男性的精胺酸，有助血管放鬆、舒緩疲勞、緊張情緒。根據《每日郵報》報導，瓜氨酸可以轉換為體內的精胺酸，在促進血液流動有重要的作用，德州A&M大學的研究曾發現，精胺酸會對男性體質產生影響，有放鬆血管之效，效果類似威而剛。