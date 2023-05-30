中信兄弟許基宏復原狀況良好，通過4場復健賽課題後，30日回歸一軍首日就立刻被排進先發。能夠這麼快回歸，主要是他始終保持想上場的心態，去面對每天枯燥的復健及治療。

許基宏左腳跟在去年就出現狀況，今年春訓時決定動刀清除骨刺及治療阿基里斯腱撕裂，原本評估他恐缺席上半季，但他復原神速，在上半季來到3分之2時就回歸一軍賽場。

「其實就照著進度走而已，最主要是我很認真的復健。」許基宏指出，自己除了放假日外，練習前、後約有5、6天都在醫院。他坦言，復健過程中難免會有心情低落的時候，只能想辦法度過低潮，且用更積極的心態去面對這次挑戰。

因為許基宏缺陣，兄弟一壘開放競爭，今天賽前共有5人守過一壘，以張志豪28場最多。看到這麼多人「搶飯碗」，許基宏沒有特別想法，只能更督促自己努力復健，保持強度才能回到球場上。

二軍4場復健賽許基宏狀況絕好調，他說：「做了很多準備，一開始沒辦法跟大家正常練習，只能在重訓室、打擊場做自己能做的，很慶幸回到球場上球感沒有差太多。」

復健賽首戰就開轟，許基宏沒想太多，只是盡量趕快找回比賽感覺，他笑說感謝風幫他把球吹遠一點，讓他不用跑得太用力，「回本壘時我還仔細的看一下壘包，原來是長這樣，也有認真踩一下。」