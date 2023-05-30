被外界稱之為陳致中條款的《選罷法》排黑條款通過，未來「陳致中們」不得參選。對此，人在監獄的前高市議員陳致中今（30）日透過幕僚發出手寫信親曝心情指出，以陳致中條款稱呼，掩蓋了就事論事、合理討論的本質，而如果說判他政治死刑則有利於大局，他還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚！

民進黨接連捲入88槍擊案及im.B詐騙案，恐成2024大選破口，為力挽狂瀾，強硬推動《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》修法，除了以「排黑條款」排除曾犯黑、金、槍、毒者參選，也明定因國安三法、反滲透法等，被判有罪確定者，不得登記為候選人。

陳致中幕僚今天發布陳致中在5月26日親筆寫下的聲明，針對選罷法修法，他一覺醒來後，自己成為黑道的代表，令人無法理解；從今天開始，致中變成重大的惡徒，著實難以接受。

他表示，1個月前，因17年以前的案子為母受責，法院判刑1年並無褫奪公權；一個月後，因選罷法排黑條款，致中受褫奪公權終身，一般是跟死刑、無期徒刑連結在一起才會看到褫奪公權終身。

「歸世人（台語：一輩子的意思）的參政權都被剝奪，參政權受憲法保障，這難道不是違憲的嗎？」、「輕重失衡、一網打盡，是否也是違背比例原則？」他認為，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，因為這樣做是不對的！

至於外界以陳致中條款稱呼，他更批評，其實掩蓋了就事論事、合理討論的本質，與國家大政相比，致中個人的事本應輕似微塵，惟人生在世不過數十寒暑，捍衛事理之平則重如萬鈞，與生命等量。

有關判他政治死刑則有利於大局一說，他直言，「如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚！」他強調，自己對於前鎮小港鄉親的三大承諾，包括致中及團隊繼續服務，不會中斷。他會堅持從政初衷，永不放棄。在未來打拚的道路上，他及服務團隊加倍努力，絕不缺席。