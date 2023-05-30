據《人民日報海外版》報導，最近，人民幣國際化接連傳來新消息——5月16日，來自阿拉伯聯合大公國的液化天然氣（LNG）運輸船「馬爾文」輪在廣東順利接卸，成為中國首單以人民幣結算的進口液化天然氣；5月15日，中國大陸與香港利率互換市場互聯互通合作（以下簡稱「互換通」）正式上線運行；4月26日，阿根廷政府宣佈將使用人民幣結算從中國進口商品貿易。

伴隨著中國經濟的成長、開放水平的提升，人民幣的跨境支付、投融資、儲備和計價等國際貨幣功能全面增強，「國際朋友圈」越來越大。有關部門負責人表示，接下來，將進一步完善人民幣跨境投融資交易結算等基礎性制度，提高中國外匯和金融市場開放和准入程度，繼續有序推進人民幣國際化。

「互換通」帶來新選擇——中國銀行間債券市場對外開放力度不斷加大

達成人民幣利率互換交易162筆，名義本金總額82.59億元人民幣——5月15日，「互換通」上線首日，吸引近50家境內外機構參與交易，覆蓋境外銀行、境外券商等各個類型境外投資者。

作為首批報價商之一，德意志銀行全球新興市場中國區交易總監徐肇廷表示：「我們明顯感受到市場的熱度。首日交易量很活躍，在岸做市商積極報價，境外投資者踴躍參與，成交金額、成交量、成交頻次等數據充分反映出境外投資者對『互換通』的歡迎和認可。」

「互換通」是指大陸境內外投資者通過香港與大陸基礎設施機構連接參與香港金融衍生品市場和大陸銀行間金融衍生品市場的機制安排。根據這一機制安排，投資者在不改變交易習慣、有效遵從兩地市場法律法規的前提下，可以便捷地完成人民幣利率互換交易和集中清算。初期，先行開通「北向互換通」，香港及其他國家和地區的境外投資者可通過香港與大陸基礎設施互聯互通參與大陸銀行間金融衍生品市場。

近年來，中國銀行間債券市場對外開放力度不斷加大，吸引越來越多境外投資者參與。最新數據顯示，截至今年4月末，進入銀行間市場的境外機構增至1084家，覆蓋逾60個國家和地區；境外機構持有銀行間市場債券達到3.17兆元（人民幣，下同）。隨著境外投資者持債規模擴大、交易活躍度上升，其利用衍生品管理利率風險的需求持續增加。

香港交易所集團行政總裁歐冠升說，「『互換通』進一步豐富了人民幣資產生態圈，支持使用離岸人民幣投資在岸利率互換市場，為投資者帶來新選擇，並將推動更大範圍且可持續的人民幣國際化進程，提升人民幣在全球市場的地位。」

「互換通」上線不到一周，人民幣國際化傳來另一新消息：5月19日，香港交易所宣佈，擬於6月19日在香港證券市場推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。在雙櫃台模式下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台證券及人民幣櫃台證券，兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。

數據顯示，截至5月22日，已有超過20家港股上市公司申請增設人民幣櫃台。中金公司分析師劉剛認為，雙櫃台模式將為發行人和投資者提供更多交易選擇，促進人民幣在港股交易中的使用，未來有望逐步擴大至更大股票和產品範圍、更廣投資者群體，助力推動人民幣國際化。

用人民幣支付——跨境人民幣結算及貿易支付規模穩步增加

除了跨境投融資，人民幣跨境支付也有新進展。

阿根廷政府4月26日宣佈，將使用人民幣結算從中國進口商品貿易。阿根廷經濟部長馬薩介紹，阿根廷4月自中國進口的價值10.4億美元商品改用人民幣支付。5月，預計進口的價值7.9億美元的商品也將使用人民幣支付。

「從去年11月阿根廷人民幣清算行服務啓動，到這次實際用於結算進口商品，人民幣在阿根廷經濟生態中發揮著越來越重要的作用。」阿根廷布宜諾斯艾利斯大學經濟學教授豪爾赫·馬奇尼說，鑒於美國聯準會持續採取激進貨幣政策，不少經濟體考慮採用非美元方式進行交易和儲備，在這方面人民幣是一個不錯的選擇。當前，使用人民幣結算從中國進口商品有助於阿根廷有效應對外匯儲備不足等嚴峻經濟挑戰，期待未來在更多兩國經貿活動中使用人民幣。

此前的2月7日，中國人民銀行宣佈與巴西中央銀行簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄。2個月後，巴西境內的人民幣清算行中國工商銀行（巴西）有限公司發佈消息，工銀巴西已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，標誌著該行在巴西市場的跨境人民幣業務取得實質性進展。工銀巴西負責人表示，該行將繼續積極發揮巴西人民幣清算行優勢，努力為兩國企業提供便利、高效、安全的跨境人民幣結算服務。

新進展還體現在具體領域。3月底，中國首單以人民幣結算的LNG採購交易達成，標誌著中國在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。據悉，此單交易由中國海油與道達爾能源在上海石油天然氣交易中心完成，LNG資源來自海合會國家阿拉伯聯合大公國，以人民幣結算的進口LNG成交量約6.5萬噸。

「中國作為全球LNG市場的重要買家之一，交易基礎設施規模不斷擴大，國際貿易參與主體日益增加。」上海石油天然氣交易中心董事長郭旭說，該交易中心將繼續發揮平台作用，加強跨境人民幣結算業務的金融基礎設施建設，構建現代化油氣交易生態體系，為國際國內油氣資源的充分流通提供更便利的管道。

據統計，2022年，跨境人民幣收付總額達到42兆元，比2017年增長3.4倍，人民幣在本外幣跨境收付總額中佔比提升至約50％。今年第一季，中國跨境貿易人民幣結算額同比明顯上升，福建、廣東等多地實現兩位數甚至三位數增長。此外，中國人民銀行已在29個國家和地區授權31家人民幣清算行，累計與40個國家和地區的央行或貨幣當局簽署了雙邊貨幣互換協議，協議總額超過4兆元。

「跨境支付結算功能是體現人民幣國際化進展的重要指標之一。越來越多國家和地區使用人民幣進行結算和貿易支付，反映出人民幣進一步走向國際化。」中國銀行研究院資深研究員王家強說。

納入外匯儲備——更多央行及貨幣當局把人民幣作為其儲備資產

作為儲備貨幣，人民幣在國際上也越來越受青睞。

根據巴西央行日前發佈的報告，2019年，人民幣首次出現在巴西的國際儲備貨幣行列。到2022年底，人民幣佔巴西國際儲備比例達到5.37％，超過歐元4.74％的比例，成為該國第二大國際儲備貨幣。

包括巴西央行在內，已有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備，人民幣躍升為全球第五大儲備貨幣，在國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子中的權重排名第三。

王家強表示，作為官方儲備貨幣，相關國家央行可直接將其作為通用資金用於國際支付。目前，全球的外匯儲備仍以美元、歐元為主，但美元比重顯著下降。根據國際貨幣基金組織最新數據，2022年末全球央行持有的美元儲備規模為6.47兆美元，全球占比為58.36％，已明顯低於高峰期的72.7％。相比之下，人民幣在全球外匯儲備中的佔比較2016年剛加入特別提款權貨幣籃子時上升了約1.6個百分點。

中國國際經濟交流中心研究員張煥波說，「越來越多央行和貨幣當局把人民幣作為其儲備資產，這是市場需求的充分反映。過去很多年裡，各國央行持有的外匯儲備多是美元，但近年來美元變數明顯增多，這種『把雞蛋放在一個籃子裡』的做法顯然不利於國際市場穩定。而隨著人民幣儲備貨幣地位逐漸被認可，其為各國央行提供了一種可靠的新選擇。」

業內人士認為，一系列新訊息表明，今年以來人民幣國際化取得了新的突破和進展。當前，人民幣國際化還面臨一些較好的環境和機遇，特別是隨著人民幣清算行和本幣互換網路的建立、離岸人民幣市場的發展、國內金融市場的開放以及中資金融機構海外佈局不斷完善，人民幣已經初步具備了國際化使用的網路效應；此外，人民幣投資和避險功能逐步增強，企業在跨境貿易、投融資中使用人民幣以規避貨幣錯配風險的意願上升，國際貨幣體系發展更趨多元。

「我們將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，統籌好發展和安全，有序推進人民幣國際化。」今年3月，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在出席新聞發佈會時表示，下一步將聚焦貿易投資便利化，完善人民幣跨境投融資交易結算等基礎性制度，完善跨境人民幣基礎設施，擴大清算行網路；加快金融市場向制度型開放轉變，進一步提高中國外匯和金融市場開放與准入程度；支持推動離岸人民幣市場的健康發展，促進人民幣在岸離岸市場的良性循環。