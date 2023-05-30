總統府於公布4名大法官被提名人，司改會及公民憲政推動聯盟，廢除死刑推動聯盟，及婦女新知基金會等團體組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」發表聲明，大法官同意權不是政黨角力，倉促行使將損及司法公信力，被提名人回覆問卷，促進憲政議題的社會對話。

聯盟建議臨時會的召開，最快不宜早於6月底，立院各黨團於收受被提名人資料後，應成立小組收集黨內意見，並先以書面向被提名人提問或請求補充資料，於詢問被提名人前，「全院委員會」應召開「公聽會」廣徵社會各界意見，小組及欲向被提名人詢問的立委，皆應全程參與。

此外，同意權行使採無記名投票的精神，便是希望各立委能獨立判斷被提名人的適任性，以達為國舉才的目的。因此，本聯盟呼籲於「院會」投票時，各黨應開放立委自由行使投票權，而不應以黨紀或任何方式約束立委。

被譽為「憲法的守護者」的大法官，必須透過與社會的持續溝通，才能免於閉門造車的危險，並引領司法進步。因此，我們也期待本次的4位被提名人能與過去的大法官相同，以開放的角度接受檢視並回應問卷，使提名過程的深度溝通成為可能。