前台北市長柯文哲在多次媒體民調中，滿意度居末尾。媒體30日公布一份最新5星縣市長滿意度調查，台北市長蔣萬安滿意度六都墊底。蔣萬安表示，市府團隊很努力，市民也有看出來，雖然結果還是不滿意，也代表未來要更加努力。

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，民進黨台北市議員王閔生問及，上任不到6個月，是否會對於滿意度吊車尾感到委屈？施政滿意度有時候市民主觀感受，會不會將原因歸咎於回答時都說漂亮話？

蔣萬安回覆，自己是就事論事，會持續在政策推動、宣傳，或讓民眾有感的部分來努力。雖然上任短短5個多月，但從民調結果看出來要更努力，未來也會全力努力，這次結果雖然不滿意，也表示要更加努力，但相較去年滿意度提升、負評論大幅降低近20％。

王閔生酸，所以認為自己比柯文哲有新鮮感，起步比柯文哲好？蔣萬安說，代表市府團隊很努力，市民也有看出來，只是還要更加努力。不只是前任市府，還有包含歷次調查，不滿意度都是最低，但目前還是有很多空間要加倍努力。